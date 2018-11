Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha raccontato dei suoi primi mesi in Italia e della lotta scudetto

Fabian Ruiz, centrocampista ex Betis attualmente in forza al Napoli, è stato intercettato dall’emittente radiofonica Onda Cero. Ai microfoni spagnoli ha raccontato dei suoi primi mesi in Italia e della lotta scudetto. Ecco quanto dichiarato: «Lo scudetto? Sarà un privilegio lottare per il primo posto con uno squadrone come la Juventus, noi ci proveremo fino alla fine. Ho fatto fatica all’inizio per colpa di un infortunio ma ora le cose stanno andando bene. Il calcio in Italia è più diretto, più rapido ma credo di essermi adattato bene».

«La mia esperienza a Napoli? Qui sto benissimo, anche con mister Ancelotti che è davvero un grande allenatore. Tra l’altro io sono qui perché suo figlio Davide (vice-allenatore del Napoli) era fidanzato con una ragazza di Siviglia che conobbe a Madrid, e spesso quando andava a trovarla vedeva le partite del Betis e del Siviglia, ed è lì che mi ha visto giocare».