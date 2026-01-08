Napoli furioso per il gol annullato col Verona, Hojlund: «Non ho mai toccato la palla con la mano, ci rifaremo in campo domenica!» – FOTO

Napoli furioso per il gol annullato col Verona, Hojlund condivide le immagini sui social e si sfoga per l’arbitraggio: il suo messaggio

Non si placa la bufera in casa Napoli dopo il controverso pareggio casalingo contro l’Hellas Verona. Nel mirino della critica è finita la gestione dell’arbitro Marchetti, già aspramente contestata nel post-partita dall’allenatore Antonio Conte. L’episodio della discordia resta il gol del possibile vantaggio annullato a Rasmus Hojlund per un presunto fallo di mano.

Proprio il possente centravanti danese ha voluto chiarire la sua posizione utilizzando i propri canali ufficiali. Come mostrato nelle sue storie Instagram, l’ex attaccante del Manchester United ha condiviso le immagini al rallentatore dell’azione, ribadendo con fermezza di non aver toccato la sfera con l’arto superiore e lanciando la sfida per il prossimo impegno. La testa è infatti già rivolta al big match di domenica contro l’Inter: i nerazzurri, reduci dal successo per 2-0 sul Parma, attendono i partenopei a San Siro forti di un vantaggio di quattro punti in classifica.

IL MESSAGGIO – «Non ho mai toccato la palla con la mano, ma ci rifaremo in campo domenica. Forza Napoli sempre».

