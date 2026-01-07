Napoli, parla Conte: «Sul rigore la valutazione è particolare, ma la accettiamo. Questi due episodi negativi avrebbero potuto…»

Napoli, Conte nel post gara commenta: «Sul rigore la valutazione è particolare, ma la accettiamo. Questi due episodi negativi…»

Le parole a DAZN di Antonio Conte dopo il 2-2 del Napoli contro il Verona di Paolo Zanetti al Maradona.

Il Napoli di Antonio Conte si ferma sul 2-2 al Maradona in una gara più complicata del previsto. Sotto di due reti dopo i gol di Frese e Orban, gli azzurri sono riusciti a rimettersi in carreggiata grazie alle firme di McTominay e Di Lorenzo, senza però completare la rimonta e conquistare l’intera posta in palio. Al termine del match, il tecnico partenopeo ha analizzato la prestazione soffermandosi su diversi aspetti emersi durante la sfida appena conclusa.

PAROLE – «Non c’è solo delusione. Sono partite che rischi di perdere, ci sono stati questi due episodi negativi per noi in cui potevamo fare meglio. Sul rigore la valutazione è particolare, ma la accettiamo. Questi due episodi negativi avrebbero potuto ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi. Anche su Hojlund, non so dove si sarebbe dovuto mettere il braccio, cosa deve fare? Amputarselo? Diventa difficile così, ma andiamo avanti»

FAVORITE? – «A me non interessa parlarne, poi sulle mie parole scatenate un putiferio. Sappiamo di affrontare una squadra forte che in due anni ha giocato due finali di Champions League. Andremo lì con voglia e determinazione, cercando di dare sempre il massimo, sapendo che ci sarà sempre grande attenzione mediatica»

VERSO L’INTER… – «Non ho detto nulla di strano, ma solo fatto dei complimenti a Inter, Milan e Juventus. Non ho detto nulla di negativo, ma solo ricordato la storia di questi tre top club. Se dico qualcosa sugli arbitri succede un putiferio, se lo fanno gli altri nulla. Capisco di essere un personaggio mediatico, ma questa cosa mi capita solo in Italia, in Inghilterra no»

