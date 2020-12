Napoli, Gattuso non lascia nulla per strada: ora l’Europa League è un obiettivo vero

Il Napoli si è qualificato ai sedicesimi di Europa League e, mai come quest’anno, una vittoria finale sembra possibile

Con il pareggio contro la Real Sociedad, il Napoli supera il girone di Europa League e passa ai sedicesimi di finale. E gli azzurri lo fanno da primi in classifica. Cosa non da poco, dato che gli permetterà di evitare avversari come Manchester United e Ajax, che arrivano dalla Champions, e altre squadre complicate come Arsenal, Leicester, Tottenham e Villarreal. Tra le seconde qualifiche, infatti, sembrano poche le avversarie in grado di poter mettere in difficoltà; se non il Lille, che ha mostrato tutto il suo valore contro il Milan, e il Salisburgo, che in Champions ha quasi eliminato l’Atletico Madrid.

OBIETTIVO EUROPA LEAGUE – E guardando alle prestazioni e all’atteggiamento che Gattuso ha istillato nella sua squadra sembra che, mai come quest’anno, il Napoli abbia preso sul serio l’Europa League. L’allenatore azzurro ci tiene davvero alla competizioni, rispetto alle stagioni precedenti quando gli allenatori che si sono succeduti in panchina hanno tralasciato la competizione. E lo dimostra il fatto che, in campo europeo, Gattuso quasi mai ha fatto turnover e schiarato i “panchinari”. In ogni partita ha invece cambiato giusto 2-3 elementi, per far rifiatare chi ne aveva più bisogno. Poi, per il resto, sempre in campo i titolarissimi come accaduto anche ieri in una partita cui poteva bastare anche la sconfitta per superare il turno. L’ultima coppa europea conquistata dal Napoli risale all’epoca di Maradona, e perché non omaggiare la sua memoria vincendone un’altra proprio quest’anno? Gattuso ci crede, e anche la squadra.