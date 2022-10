Napoli, i convocati di Spalletti per il Bologna

I convocati di Spalletti in vista della partita del Napoli contro il Bologna: out Anguissa, mentre torna Osimhen

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Bologna, gara in programma oggi alle 18 al Maradona. Tra gli assenti Anguissa e Rrahmani, mentre invece torna in campionato Osimhen, dopo il gol al ritorno in Champions contro l’Ajax.

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.