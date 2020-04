Napoli: i partenopei tirano molto, ma sono poco pericolosi

Il Napoli di Gattuso è una delle squadre che tira di più in campionato. Tuttavia, la pericolosità della squadra è bassa

Il Napoli di Gattuso è addirittura la seconda squadra della Serie A per tiri totali: 18.5 a partita, solo l’Atalanta fa meglio. Eppure, i gol segnati sono solo 41 e la pericolosità non è particolarmente alta, con 44.56 Expected Goals totali.

Vuol dire che i partenopei concludono molto, ma con tiri da posizioni lontane, in cui è bassa la probabilità di segnare. Basti pensare che il 43% dei tiri del Napoli arrivano da lontano (solo 6 squadre in Serie A concludono di più da fuori area). Vuol dire che i partenopei non riescono a creare occasioni particolarmente pulite.