Napoli: in questa stagione, Allan si fa saltare con troppa facilità

Il dato di Allan sui dribbling ci dice molto delle difficoltà difensive del Napoli. La stagione dei partenopei è stata complicata

Pur in un’annata molto complicata per il Napoli, Allan sta dando la solita intensità alla squadra. Il brasiliano è infatti tra i primissimi giocatori per tackle vinti in campionato. Tuttavia, c’è una statistica preoccupante: Allan si fa saltare con troppa facilità, visto che i 2.9 dribbling subiti per 90′ sono un record negativo in carriera.

Va specificato che questi dati non implicano una responsabilità assoluta da parte dell’ex Udinese. Anzi, sono conseguenza di un Napoli che, con Ancelotti, era molto fragile nelle transizioni difensive, con troppi buchi in mezzo. Tuttavia, ci dice molto sulle difficoltà dei partenopei di quest’anno.