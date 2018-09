Infortunio Ounas, tegola per il Napoli: problema muscolare

Infortunio Ounas, non arrivano buone notizie per Carlo Ancelotti: l’esterno offensivo non sarà a disposizione per Torino-Napoli, le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Ounas, tegola per il Napoli: Carlo Ancelotti non avrà a disposizione l’esterno offensivo per la gara in programma domani contro il Torino di Walter Mazzarri, valida per la quinta giornata di Serie A 2017/2018. L’algerino è alle prese con un affaticamento muscolare e non ha recuperato al 100 per cento.

Subentrato a gara in corso contro la Stella Rossa, l’ex Bordeaux non farà parte del gruppo che sfiderà i granata domani e le sue condizioni verranno monitorate nel corso delle prossime ore dallo staff medico partenopeo. Possibile rientro per la sfida del turno infrasettimanale.