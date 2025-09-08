Napoli, infortunio Rahmani: ecco l’esito degli esami. C’è lesione

Napoli, infortunio Rahmani: ecco l’esito degli esami che conferma quanto emerso dai primi controlli svolti in Nazionale. C’è lesione

Il Napoli ha ripreso il lavoro al Konami Training Center per preparare la prossima, delicata sfida di campionato. Sabato sera, alle 20:45, gli azzurri saranno di scena allo stadio Artemio Franchi per affrontare la Fiorentina. La squadra ha sostenuto una doppia sessione di allenamento: attivazione tecnica al mattino e lavoro aerobico nel pomeriggio.

La giornata ha visto il rientro alla base dei nazionali, tra cui Elmas e Amir Rrahmani. Proprio le condizioni del difensore kosovaro, però, destano preoccupazione e rappresentano la tegola più pesante di questa sosta per il club partenopeo. Il centrale, infatti, era stato costretto a uscire durante la partita della sua nazionale contro la Svizzera a causa di un problema muscolare, e gli accertamenti svolti al suo ritorno a Napoli hanno purtroppo confermato le prime impressioni negative.

Il club ha diramato un comunicato ufficiale per fare chiarezza sull’entità del problema. “In seguito all’infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l’esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Sebbene la lesione sia definita di “basso grado”, la sua presenza contro la Fiorentina è da escludere. Questo tipo di infortunio richiede solitamente alcune settimane di stop, costringendo il difensore a saltare probabilmente anche i successivi impegni di fine settembre. Si tratta di un’assenza pesante per la retroguardia azzurra, che perde uno dei suoi pilastri in vista di una trasferta storicamente complicata. Mentre Rrahmani inizia il suo percorso di recupero, il tecnico dovrà studiare le alternative per ridisegnare la difesa.