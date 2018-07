Durante la sessione mattutina di allenamenti a Dimaro, il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski ha abbandonato il campo per un infortunio

Brutte notizie per il Napoli attualmente in ritiro a Dimaro per la preparazione in vista della prossima stagione. Pochi minuti fa, durante la seduta mattutina di allenamenti, il centrocampista azzurro Piotr Zielinski, difatti, ha lasciato il campo con le mani al volto per un problema alla caviglia.

Il giocatore polacco, durante un’esercitazione ha poggiato male sul terreno di gioco il piede destro effettuando un movimento innaturale con la caviglia, ed è stato costretto a raggiungere la panchina a bordo campo per ricevere le prime cure da parte dello staff che ha posto sul piede infortunato del ghiaccio ed una vistosa fasciatura. Adesso i tifosi e sopratutto il tecnico Carlo Ancelotti dovranno attendere eventuali esami per capire l’entità dell’infortunio per Zielinski che, proprio in questi giorni, potrebbe firmare il rinnovo del contratto con il club partenopeo.