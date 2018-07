Napoli-Zielinski: rinnovo molto vicino, niente clausola rescissoria

Il Napoli ha trovato un accordo con il centrocampista Piotr Zielinski per il rinnovo del contratto con annesso ritocco dell’ingaggio e rimozione della clausola rescissoria da 65 milioni di euro

L’interesse di varie società, tra cui il Chelsea di Maurizio Sarri, ha spinto il Napoli a blindare il centrocampista polacco, Piotr Zielinski. I partenopei hanno già perso una pedina importante come Jorginho sulla linea mediana e non vogliono correre il rischio di un’altra partenza. La società ha deciso, dunque, di trattare con il giocatore, classe 1994, e con il suo agente, Bartolomej Bolek, per un rinnovo sino al 2023 con relativo ritocco dell’ingaggio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha trovato un accordo con Zielinski che con il nuovo contratto guadagnerà 2,4 milioni di euro a stagione più bonus, più del doppio dell’attuale ingaggio che ammonta ad 1,1 milioni di euro all’anno. Inoltre la dirigenza partenopea ha rimosso dall’accordo la clausola rescissoria da 65 milioni di euro.