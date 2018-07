Ufficiale: Jorginho passa al Chelsea di Sarri

Il centrocampista lascia il Napoli e approda allo Stamford Bridge alla corte del Chelsea di Maurizio Sarri, ex tecnico dei partenopei.

Ora è ufficiale: Jorginho è un nuovo giocatore del Chelsea e ritroverà il tecnico Maurizio Sarri che lo ha allenato nell’ultima stagione al Napoli.

Il centrocampista di nazionalità italiana, che aveva giocato nel Verona prima di approdare al Napoli nel gennaio 2014 per 9,5 milioni, lascia i partenopei per 57 milioni di euro più 8 di bonus raggiungendo Maurizio Sarri, nuovo tecnico del Chelsea.

Queste le prima parole del nuovo giocatore del Chelsea, Jorginho, che ha firmato con il club inglese un contratto quinquennale: «Sono assolutamente estasiato di essere qui al Chelsea. Non è facile entrare a far parte di una squadra così grande, quindi sono molto, molto felice. Sono entusiasta di giocare in un campionato così intenso, per una squadra che dà tutto per giocare e vincere».

Ufficialità del giocatore data direttamente dal manager del Chelsea, Marina Granovskaia, che parla di Jorginho e del suo arrivo al club inglese: «Siamo lieti che Jorginho abbia scelto di entrare a far parte del Chelsea. Era uno dei centrocampisti più ambiti in Europa e diventerà un membro importante della squadra di gioco. Ha dimostrato la sua qualità lavorando con Maurizio Sarri e siamo convinti che la sua firma contribuirà a portare ulteriori successi a Stamford Bridge».