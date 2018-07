Maurizio Sarri al Chelsea, stavolta non ci sono dubbi: ieri il tecnico ha firmato e pochi minuti fa è stata ufficializzata la sua nomina

La telenovela dell’estate si è conclusa con un lieto fine. Maurizio Sarri ha firmato un contratto triennale col Chelsea, come si legge sul sito ufficiale del club. «Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e di incontrare i giocatori lunedì prima di partire per l’Australia, dove voglio conoscere la squadra e iniziare la nostra preparazione. Spero che noi potremo offrire un calcio divertente ai nostri tifosi e che saremo in corsa per i trofei alla fine della stagione, che è ciò che questo club merita».

A nome del club poi ha parlato Marina Gravoskaia, braccio destro di Roman Abramovich: «Il Napoli di Maurizio Sarri ha giocato un calcio tra i più eccitanti d’Europa, impressionando con un approccio offensivo e col dinamismo, ed i suoi metodi di allenamento hanno migliorato significativamente i giocatori a sua disposizione. Ha un sacco di esperienza in Serie A ed in Champions League e sappiamo che sta assaporando l’opportunità di lavorare in Premier League». A Londra poi già sanno come chiamarlo: “Sarri-ball”. Adesso all’allenatore non resta che ripetere quanto fatto col Napoli.