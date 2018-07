Sarri al Chelsea, il retroscena: spuntano una clausola e una penale ‘pro Napoli’

Spunta una clausola nell’accordo tra Chelsea e Napoli per l’arrivo di Maurizio Sarri: i Blues dovranno pagare una penale, ecco perché

Maurizio Sarri ha lasciato definitivamente il Napoli e firmerà a breve il suo contratto con il Chelsea, dando il là alla sua nuova prima avventura in Premier League. A rimandare l’annuncio ufficiale solo un contrattempo di Jorginho, altro ‘napoletano’ che saluta la A e firma con i Blues per una cifra importante, vale a dire 65 milioni di euro (De Laurentiis aveva trovato l’accordo con il City per 55 milioni). Secondo La Gazzetta dello Sport c’è una clausola inserita nell’accordo tra Sarri e il Chelsea, una clausola che riguarda da vicino il Napoli.

Se il tecnico vorrà acquistare un nuovo calciatore dal Napoli…dovrà pagare una penale! Dopo Jorginho potrebbe essere terminato dunque lo ‘scippo’ di giocatori azzurri da parte dei Blues. La chiusura dell’affare rimaneva subordinata alle visite mediche del centrocampista italo-brasiliano con il Chelsea ma anche e soprattutto alla clausola voluta da Aurelio De Laurentiis e che Sarri, in un primo momento, non sembrava gradire. Il tecnico e i suoi legali hanno dovuto accettare le condizioni poste dal presidente del Napoli e l’ok definitivo è arrivato ieri pomeriggio. Oggi è tempo di annunci: Sarri e Jorginho dal Napoli al Chelsea. Probabilmente saranno gli ultimi a percorrere questo tragitto, a meno che il Chelsea non decida di pagare una penale…