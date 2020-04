Napoli, Insigne: un aspetto che si sottovaluta del talento campano

Insigne è un grande generatore di assist per il Napoli. Dal 2017 in poi, ha dati record nei passaggi chiave

Sarri ha svoltato la carriera di Insigne. Con l’allenatore toscano in panchina, il numero 24 ha iniziato ad essere molto più letale in zona di rifinitura, andando costantemente in doppia cifra e effettuando tantissimi assist. Il suo record è stato di 11, nella stagione 2017-2018. La giocata Insigne-Callejon ha fatto le fortune del Napoli.

Most key passes in Serie A since the start of the 2017/18 season: 🥇 A. Gomez (@Atalanta_BC) — 271

🥈 L. Alberto (@OfficialSSLazio) — 241

🥉 L. Insigne (@sscnapoli) — 223 pic.twitter.com/YkE13k9Doc — WhoScored.com (@WhoScored) April 27, 2020

Come riporta Whoscored.com, Insigne è il terzo giocatore che dalla stagione 2017-2018 in poi ha fatto più passaggi chiave in Serie A. Solo Gomez e Luis Alberto ne hanno totalizzati di più.