Corsa Scudetto, tutto in 90': venerdì sera di decide la lotta per il titolo, ecco come seguire Napoli e Inter in contemporanea - Calcio News 24

Venerdì sera si decide la lotta Scudetto: tutte le informazioni sulle sfide Napoli Cagliari e Como Inter – ecco come seguirle

Per la prima volta nella storia, lo scudetto si deciderà con due partite isolate, in contemporanea e senza interferenze: Napoli Cagliari e Como Inter si giocheranno venerdì sera alle 20.45, mentre tutte le altre gare si disputeranno nel weekend. La scelta della Lega nasce dalla necessità di lasciare spazio a un eventuale spareggio scudetto e di concedere all’Inter più tempo per preparare la finale di Champions contro il PSG. I nerazzurri avevano chiesto di giocare giovedì, ma il Napoli ha preferito venerdì per poter eventualmente festeggiare in un giorno non lavorativo, e così è stato deciso. In città sono stati installati maxi-schermi per una potenziale festa, mentre a Milano prevale la delusione per il pari interno con la Lazio. Nessuna rivoluzione nei preparativi: ritiro per il Napoli a Pozzuoli, mentre l’Inter resterà alla Pinetina, a pochi chilometri dal Sinigaglia, nella trasferta più breve della sua stagione. Entrambe le squadre mantengono la solita routine, senza cambiamenti tattici o logistici.

La copertura mediatica sarà imponente, con DAZN che trasmetterà le due gare in esclusiva. A Napoli la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con Marco Parolo, con Diletta Leotta e Ciro Ferrara a bordo campo; a Como ci saranno Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini. Michele Dalai, direttore editoriale della piattaforma, ha anticipato una doppia conduzione incrociata dai due stadi, evitando lo studio centrale per mantenere il focus sulle emozioni in tempo reale. Inoltre, sarà attivo un terzo canale con Zona Gol per seguire entrambi i match. Anche la radio seguirà in diretta la serata: su Rai Radio 1, Zona Cesarini offrirà collegamenti alternati con i radiocronisti Repice e Bisantis. Come racconta la Gazzetta dello Sport, si preannuncia una notte unica, vissuta tra mare e lago, con le emozioni che rimbalzeranno tra due città e milioni di tifosi.