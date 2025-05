Anciticipi 38ª giornata Serie A: ecco quando giocano Napoli e Inter, scelta la data degli anticipi

Serie A, decisa la data per i due anticipi della 38ª giornata: ecco quando giocheranno Inter e Napoli, la decisione della Lega

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dell’attesissima 38ª e ultima giornata di campionato, che decreterà la squadra Campione d’Italia 2024/2025 e definirà i restanti verdetti relativi alle qualificazioni europee e alla zona retrocessione. Gli occhi di tutta Italia saranno puntati su due match in particolare: Napoli-Cagliari e Como-Inter, che si disputeranno in contemporanea venerdì 23 maggio alle ore 20:45. Una scelta che assicura parità di condizioni e massimo equilibrio competitivo tra le due squadre ancora in corsa per lo Scudetto. Il resto del programma sarà suddiviso in più blocchi, con alcuni incontri già privi di rilevanza per la classifica che verranno disputati in orari differenziati.

Il destino del titolo si deciderà dunque in un’unica serata di fuoco. Il Napoli parte con un piccolo ma prezioso vantaggio: per laurearsi campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia sarà sufficiente vincere contro il Cagliari. In caso di pareggio o sconfitta, i partenopei dovranno sperare che anche l’Inter non vada oltre lo stesso risultato contro il Como. Un finale incandescente, che rievoca per molti tifosi le emozioni delle radioline di Tutto il calcio minuto per minuto, con la tensione e l’adrenalina che accompagneranno ogni minuto delle due sfide. Dopo una stagione lunga, combattuta e imprevedibile, il tricolore si assegnerà dunque nel weekend, come auspicato da gran parte dei tifosi, ma anche con l’attenzione necessaria per garantire il giusto recupero all’Inter, qualora dovesse profilarsi la possibilità – seppur remota – di uno spareggio Scudetto prima della finale di Champions League. Tutto è pronto per il gran finale.