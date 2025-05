Napoli, lo Scudetto è a un passo: tutte le combinazioni per l’ultima giornata

Volata Scudetto, il Napoli rimane avanti di un punto e a 90′ dalla fine del campionato: tutte le combinazioni per arrivare alla vittoria

La corsa Scudetto resta apertissima e si deciderà all’ultima giornata: dopo i pareggi di Napoli (2-2 con la Lazio) e Inter (0-0 a Parma), la classifica vede i partenopei al comando con 79 punti, seguiti dai nerazzurri a 78. Il verdetto finale dipenderà quindi dai risultati di Napoli-Cagliari e Como-Inter, in programma nell’ultima giornata. Al Napoli basterà vincere per laurearsi campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia, ma anche un pareggio o persino una sconfitta potrebbero bastare, a patto che l’Inter non faccia meglio. Se i nerazzurri non vincono, infatti, gli azzurri resteranno comunque davanti.

C’è anche un’ultima ipotesi, quella dello spareggio. Scatterebbe solo nel caso in cui il Napoli perdesse al Maradona contro il Cagliari e contemporaneamente l’Inter pareggiasse a Como: in questo scenario entrambe chiuderebbero a quota 79, e poiché il regolamento della Serie A non prevede il ricorso a scontri diretti o differenza reti per assegnare il titolo, si andrebbe a uno spareggio secco per decidere la vincitrice del campionato. È uno scenario raro ma possibile, che renderebbe incandescente la chiusura di una stagione già ricca di colpi di scena. Conte e Inzaghi si preparano così alla settimana decisiva: una sola partita separa una delle due squadre dalla gloria, o forse due, se lo Scudetto dovrà passare da una finale senza appello.