Napoli, non solo Juan Jesus, ecco gli altri rinnovi

Non si sbloccano le situazioni di Meret e Ospina, ma il Napoli lavora anche su altri rinnovi: Juan Jesus vicino al rinnovo

Juan Jesus, ma non solo lui: il Napoli al lavoro sui rinnovi per la prossima stagione. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il club azzurro ha in mano il rinnovo di Juan Jesus, oltre a quello di Meret e Rrahmani.

Situazioni invece ancora spinosa per quanto riguarda i rinnovi di Mertens e Ospina, il cui ingaggio è l’ostacolo principale per la loro firma con il Napoli.