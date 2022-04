Napoli, Spalletti non rinuncia allo scudetto: «Obiettivo sempre in vista»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, non molla l’obiettivo scudetto. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico azzurro

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa in collegamento con l’Università Federico II. Le sue dichiarazioni riportate da Tuttonapoli.

LE PAROLE – «Obiettivo perso di vista? A noi è successo come accade in Toscana che se c’è la nebbia ti disturba la vista, ma poi scompare e torni a vedere il traguardo. Per me lo studente è colui che nel caos della vita va da qualcuno che ha sempre la parola giusta per arricchire le sue conoscenze, per avere anche una buona qualità di dialogo nei confronti di chi cerca di imporsi: non si tratta solo di una figura che studia in un’università. Fondamentali nella vita sono le scelte, le decisioni, soprattutto per quanto riguarda il mio ruolo: io cerco sempre di tirar fuori le migliori decisioni, dalla formazione alle tattiche».