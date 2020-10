Il giorno del giudizio su Napoli Juve è finalmente arrivato: ecco tutte le possibilità sentenze sul tavolo del Giudice Sportivo

Sarà una giornata certamente fondamentale per la storia del campionato 2020/21: è attesa infatti a breve la sentenza del Giudice Sportivo sul caso Napoli Juventus che, senza ombra di dubbio, lascerà una scia di strascichi e polemiche, in un senso o nell’altro.

Sostanzialmente tre le possibilità sul piatto: una che renderebbe felici i tifosi bianconeri, un’altra che sarebbe certamente gradita ai partenopei e una terza via, quella del compromesso, che forse sarebbe la più logica ed equilibrata nell’attuale momento di caos.

In casa Juventus l’auspicio è quello di ottenere il 3-0 a tavolino nel servile rispetto delle regole che prevedrebbero anche un punto di penalizzazione per il Napoli, mentre il club di De Laurentiis gradirebbe cavarsela con una banalissima ammenda per aver violato il protocollo anti-Covid e potendo, di conseguenza, rigiocare la gara.

E poi c’è la via del compromesso, quella che il Ministro Spadafora probabilmente accetterebbe come “saggia”: rinvio della partita ma con punto, o più d’uno, di penalizzazione per il team di Gattuso. Una soluzione che garantirebbe un minimo di regolarità sportiva in più al campionato e, al contempo, scongiurerebbe l’effetto-emulazione di altre società invischiate in casi di positività.