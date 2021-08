Napoli Juventus, allarme Nazionali: Dybala e altri rischiano di saltare il big match

A causa degli impegni oltre continente con le Nazionali, Dybala e altri 4 bianconeri rischiano di saltare Napoli-Juventus

Secondo quanto riferito da Tuttosport, potrebbe sorgere un problema dalle convocazioni dei sudamericani per le qualificazioni al Mondiale di Qatar del 2022. Prendendo ad esempio Paulo Dybala, giocherebbe la sua ultima partita con l’Argentina alle prime ore italiane del 10 settembre, cioè a due giorni da Napoli Juve del 12 settembre, che potrebbe anche essere anticipata per esigenze di calendario in base al programma del primo turno dei gironi di Champions.

Lo stesso riguarderebbe anche gli altri juventini convocabili: Alex Sandro, Danilo, Cuadrado e Bentancur, ma per il momento alla Continassa restano in attesa. Si può immaginare la preoccupazione per la Juventus, che al momento non ha intenzione di agire.