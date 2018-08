Lazio Napoli, il tecnico azzurro sulla gara: «Al gol avrei voluto ammazzare i miei. Avevamo pressione, ma nessuno ha mollato. Bene Milik e Insigne»

Una vittoria sofferta, per ripartire dove il Napoli aveva concluso. Il 2-1 all’Olimpico del nuovo Napoli di Ancelotti alla Lazio è stato un segnale forte per tutta la Serie A. Gli azzurri non sono quelli visti nel precampionato. «Grande reazione dopo un inizio timido e passivo, ma possiamo velocizzare il gioco – ha dichiarato Ancelotti a fine gara – Non nego che ci fosse pressione dopo il k.o con il Wolfsburg. C’era paura di sbagliare».

Una prima mezz’ora shock e un’imbarazzante fase difensiva al gol di Immobile: «Abbiamo iniziato poco aggressivi. Poi la rete chi ha svegliato, abbiamo preso il controllo del gioco e fatto bene. Certo, riguardando il gol di Immobile il nostro errore è stato notevole. Tre difensori, tutti che coprono il lato esterno, contro un solo attaccante. Avrei voluto ammazzarli in quel momento… Ma poi ho pensato che sono belli grossi e non sarebbe stato il caso».

Ancelotti ha poi rilasciato un commento sul centrocampo: «Ho fiducia in tutti, la scelta è stati su questi tre, e hanno dato il loro contributo. Allan di sostanza, ma è stato bravo anche Zielinski negli inserimenti e Hamsik nella gestione del gioco. La rosa di centrocampisti è valida e sappiamo di dover migliorare tutti».

Ma la reazione è piaciuta molto al tecnico emiliano: «A volte il gol ti cambia in peggio, invece mi è piaciuta la nostra risposta. Ho visto sacrificio, nessuno ha mollato. Vogliamo tenere il gioco dell’anno scorso, velocizzandolo lì davanti. Le risposte arrivano da tutti: Milik e Insigne hanno segnato, Callejon è entrato in occasioni importanti. Ho visto tanta voglia di vincere, certo abbiamo concesso delle ripartenze, ma al di là dell’angolo non abbiamo sofferto tanto».