Lazio-Napoli, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Posticipo all’Olimpico tra i biancocelesti di Inzaghi e la squadra di Ancelotti, allenatore nuovamente di scena in Serie A dopo nove anni. Lazio priva degli squalificati Leiva, Lulic e Patric, Napoli con l’amuleto Hamsik (7 gol alla prima giornata) e la classe di Insigne opposto all’amico Immobile

Lazio-Napoli: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Lazio-Napoli: formazioni ufficiali

Lazio-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Si inizia subito con il botto. La prima giornata di Serie A vedrà contrapposte all’Olimpico di Roma, Lazio e Napoli in un big match dall’alto tasso tecnico e qualitativo. Sarà anche una (nuova) prima volta per Carlo Ancelotti. A distanza di nove anni dall’addio al Milan, separazione che l’ha visto vincere dall’Inghilterra (Chelsea) alla Francia (PSG) e dalla Spagna (Real Madrid) alla Germania (Bayern Monaco), Carletto ha raccolto il testimone in azzurro di Maurizio Sarri reduce dalla bagarre al vertice con la Juventus chiusa al 2° posto. Previsti oltre 30mila spettatori nella sfida contro la Lazio di Simone Inzaghi, quinta forza dell’ultimo torneo trascinata dai gol di Ciro Immobile. Il bomber di Torre Annunziata, punta a ripetere un campionato sensazionale da 29 gol che gli è valso il titolo di capocannoniere in partnership con Icardi. Dall’altra parte non mancherà Marek Hamsik vicino all’addio scongiurato dal dietrofront estivo, permanenza che l’ha visto raccogliere i gradi da regista di Jorginho. I biancocelesti non battono il Napoli dal 2015.

QUI LAZIO – Qualche problema di formazione per Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste sarà orfano degli infortunati (Murgia, Berisha e Lukaku) e soprattutto degli squalificati: trattasi dei titolari Leiva e Lulic oltre a Patric (due turni di stop per lo spagnolo). Lazio in campo con il tradizionale 3-5-2 a partire da Strakosha, portiere alle spalle del trio di difesa: certi di una maglia da titolare sono la new entry Acerbi e Radu, ballottaggio a destra invece tra Wallace e Luiz Felipe. A centrocampo il regista è l’altro nuovo acquisto Badelj spalleggiato da Parolo e Milinkovic-Savic, talento appetito sul mercato durante la finestra estiva sebbene blindato dai 120 milioni di euro pretesi da Lotito. Un reparto completato a destra da Marusic e sulla sinistra da Caceres in vantaggio su Durmisi. Intoccabile il tandem d’attacco costituito da Luiz Alberto e Ciro Immobile, protagonisti rispettivamente con 14 assist e 29 reti nell’ultima Serie A.

QUI NAPOLI – Privo degli infortunati Meret, Ghoulam e Younes, Carlo Ancelotti torna in Serie A con il rodato 4-3-3 caro al predecessore Maurizio Sarri. Nonostante l’acquisto di Ospina tra i pali, chi partirà da titolare all’Olimpico sarà il greco Karnezis nonostante le incertezze in occasione dei test estivi. Nessun dubbio in difesa con la consolidata coppia Albiol-Koulibaly al centro, Hysaj e Mario Rui terzini nella linea a quattro. A centrocampo cabina di regia affidata ad Hamsik, miglior marcatore in Serie A per gol segnati (7) alla prima giornata. Ai suoi fianchi Allan e Zielinski, quest’ultimo favorito sullo spagnolo Fabián Ruiz. Protagonista di un’ottima preparazione, Milik si candida per una maglia da titolare al centro dell’attacco con Callejon e Insigne ai suoi fianchi. Per Mertens si prospetta quindi un ingresso a gara in corso.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto, Immobile. Allenatore: Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti

Lazio-Napoli: i precedenti del match

E’ la terza volta che le due squadre si affrontano all’esordio di campionato contando un successo per ciascuna. Nella prima vinsero gli azzurri (3-1 nel 1932), nella seconda invece i biancocelesti ottennero il successo (2-0 nel 1997). I precedenti tra le due squadre sono tanti, Lazio e Napoli, in assoluto si sono incontrate 124 volte in Serie A e gli azzurri prevalgono nel bilancio con 47 successi contro i 36 dei biancocelesti, mentre sono 41 i pareggi. Sabato si gioca all’Olimpico e sinora sono 62 i precedenti riferiti alle gare in trasferta degli azzurri a Roma contro la Lazio in Serie A. La Lazio non batte il Napoli in casa da 6 anni.

Questo il bilancio:

26 vittorie della Lazio

19 pareggi

17 vittorie del Napoli

85 gol della Lazio

69 gol del Napoli

Lazio-Napoli: l’arbitro del match

L’anticipo serale Lazio-Napoli invece sarà arbitrato da Banti (sezione Livorno). Il fischietto toscano sarà aiutato dagli assistenti Manganelli e Valeriani, quarto uomo Manganiello. Var affidato a Rocchi, sostenuto da Di Liberatore

Lazio-Napoli Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.