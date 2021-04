Napoli Lazio, la furia di Tare: «Due errori gravi e imperdonabili»

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è tornato a parlare dell’arbitraggio durante la partita contro il Napoli

Ammonizione con diffida. Questa la decisione presa dal Giudice Sportivo nei confronti di Igli Tare dopo Napoli Lazio. Il direttore sportivo, come riportato dal comunicato, «ha protestato insistentemente» nei confronti dell’arbitro Di Bello sia all’intervallo che a fine partita.

RABBIA – Come rivelato da La Repubblica, il ds non avrebbe proprio digerito gli episodi. «Ci si giocava tanto, sono stati commessi due errori imperdonabili che hanno deciso una partita appena iniziata. Siamo arrabbiati e amareggiati, ma non molliamo». Insomma, la Lazio si sente penalizzata, ma prova a guardare avanti. Lunedì la sfida con il Milan rappresenta l’ultima chiamata Champions. E non può essere escluso che in questi giorni il presidente Lotito vada a Formello per ricaricare l’ambiente.