Napoli, Manolas: «Grande risposta, ora facciamo lo stesso in Serie A»

Le parole di Kostas Manolas, difensore del Napoli, dopo il trionfo in Champions League e l’accesso agli ottavi

Intervenuto a Sky Sport, Kostas Manolas ha espresso il suo parere sul momento del Napoli e sulle voci riguardanti il possibile addio di Ancelotti. Ecco le parole del centrale greco.

«La squadra ha dato una grande risposta, spero che faremo lo stesso in campionato. Scintilla scoccata? Meglio non dirlo, se lo diciamo la prossima partita poi va male. Voci sul futuro di Ancelotti? Sono momenti di gran dispiacere, non ci aspettavamo risultati come quelli in campionato. Sicuramente ci condiziona questa cosa ma dobbiamo pensare solo al campo. Sarà ancora lui l’allenatore del Napoli? Non so niente, dovete chiedere alla società. Mi dispiacerebbe se dovesse andare via».