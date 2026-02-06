Napoli, è McTominay dipendenza! Contro il Genoa lo scozzese polverizza un traguardo da autentico stakanovista. Cosa succede

Napoli McTominay dipendente! Contro il Genoa il centrocampista scozzese taglia un traguardo da autentico stakanovista. Il motivo

Scott McTominay non conosce la parola riposo e si prepara a guidare ancora una volta il centrocampo del Napoli nella sfida contro il Genoa. Secondo il Corriere dello Sport, quello che scenderà in campo domani è un giocatore che sta ridefinendo il concetto di continuità: per lo scozzese sarà la quindicesima partita consecutiva da titolare in Serie A, la ventottesima “no stop” tra club e Nazionale, e la trentaquattresima presenza dall’inizio in stagione.

Uno stakanovista da record in Europa

I dati incoronano l’ex Manchester United come l’indiscusso stakanovista della rosa. Con 2.801 minuti giocati, guarda tutti dall’alto della speciale classifica di rendimento, staccando compagni come Giovanni Di Lorenzo e Milinkovic-Savic. Allargando lo sguardo ai cinque maggiori campionati europei, la resistenza di McTominay è d’élite: solo Pierre-Emile Højbjerg, Szoboszlai e Enzo Fernández hanno macinato più chilometri di lui. Una risorsa imprescindibile per Antonio Conte, che non rinuncia mai al suo “motore” scozzese.

L’evoluzione tattica: da incursore a regista aggiunto

La forza di McTominay non sta solo nei polmoni, ma nell’intelligenza tattica. Arrivato come incursore o seconda punta a supporto di Romelu Lukaku, con il passaggio al 3-4-2-1 dopo la sosta di novembre lo scozzese ha arretrato il suo raggio d’azione. Oggi fa coppia fissa in mediana con Stanislav Lobotka, formando una diga imperforabile. In questo ruolo di “tuttocampista”, McTominay recupera palloni, imposta con aperture panoramiche e si inserisce con i tempi giusti.

Bomber aggiunto: a un passo da Hojlund

Nonostante la posizione più arretrata, il vizio del gol è rimasto intatto. McTominay ha già messo a segno 9 reti stagionali (tra cui la doppietta decisiva a San Siro contro l’Inter), numeri che lo pongono subito dietro al capocannoniere della squadra Rasmus Hojlund (10 gol). Dopo lo Scudetto e il titolo di MVP della passata stagione, McTominay si conferma un “Highlander”: un gigante che unisce quantità, qualità e leadership, pronto a trascinare il Napoli anche a Marassi.