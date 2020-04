Napoli, Mertens: il calo offensivo del belga

Al Napoli sono mancati in campionato i gol di Mertens. Il belga, però, non è semplicemente meno cinico: è crollata la pericolosità offensiva

Dopo le valanghe di gol delle stagioni passati, quest’anno Mertens è meno letale sottoporta. Nonostante i ben 6 gol in Champions, finora in campionato il belga ha timbrato il cartellino solo sei volte.

Mertens non sta tirando poco: 4.37 è un dato anche superiore rispetto ai suoi standard. E’ però crollata la sua pericolosità: solo 0.39 Expected Goals per 90′, la statistica per distacco più bassa da quando Sarri lo fece diventare attaccante. I gol fin qui segnati sono abbastanza in linea con la sua produzione offensiva.