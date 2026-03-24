Napoli Milan: quattro fattori chiave che sorridono ad Allegri in vista del big match del Maradona. L’analisi di Gazzetta!

Napoli Milan: i quattro fattori chiave che sorridono a Massimiliano Allegri in vista del big match post-sosta del Maradona

Il lunedì di Pasquetta non metterà in palio soltanto tre punti d’oro per il secondo posto: lo scontro diretto al vertice tra Napoli e Milan eleggerà la vera, e forse unica, anti-Inter di questo finale di stagione. I rossoneri di Massimiliano Allegri, rialzatisi contro il Torino dopo il passo falso dell’Olimpico, sbarcano al Maradona con l’obiettivo di non fermarsi più.

Ecco i quattro fattori chiave che sorridono al Diavolo in vista della super sfida secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport.

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L’ESALTAZIONE NEI BIG MATCH

C’è un dato che certifica il DNA di questo Milan: non trema davanti alle grandi. Se la squadra ha talvolta faticato a scardinare le difese delle formazioni meno ambiziose, nei confronti diretti è stata letale. Ha battuto l’Inter in entrambi i derby di campionato (non accadeva dal 2010/11, sempre con Max in panchina) e all’andata ha liquidato proprio il Napoli in poco più di mezz’ora. Aggiungendo i punti conquistati contro Como e Roma, e il pari con la Juve, il quadro è chiaro: il Milan contro le big è quasi infallibile.

MENTE SGOMBRA

Il fattore psicologico peserà tantissimo. Il Napoli scende in campo con il macigno e le aspettative di chi deve difendere il tricolore cucito sul petto. Il Milan, reduce dal disastroso ottavo posto dell’anno scorso, ha un obiettivo molto più “semplice” da gestire: blindare il ritorno in Champions League. Allegri lo sa e predica calma, ancorando il gruppo alla realtà. Meno pressioni pubbliche significano più leggerezza nelle gambe.

IL NUOVO MURO DIFENSIVO

Con sole 23 reti al passivo, quella rossonera è la seconda miglior difesa del campionato (dietro solo al sorprendente Como). Rispetto a un anno fa, il Diavolo ha incassato 12 gol in meno. Il blocco formato da Tomori, Gabbia, Pavlovic e De Winter è diventato solido e affidabile. Numeri alla mano, il Milan vanta anche più clean sheet degli azzurri (13 a 10).

I LEADER AL TOP DELLA CONDIZIONE

Le amichevoli internazionali permetteranno a Rabiot e Modric (i due veri motori della squadra) di gestire le energie. Il francese è straripante, mentre il croato vanta una freschezza atletica surreale per i suoi quarant’anni. La notizia migliore, però, riguarda Rafa Leao: escluso dai convocati del Portogallo, il 10 rossonero potrà ricaricare le pile a Milanello per presentarsi al top della condizione al Maradona.