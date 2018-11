Il Napoli di Carlo Ancelotti vuole rinnovare la fiducia nel portiere colombiano e nel difensore serbo. In bilico Hysaj e Callejon

È tempo di ragionare sui rinnovi in casa Napoli e le discussioni sono molteplici. Il futuro di Elseid Hysaj è in bilico dopo le parole del suo agente, mentre la situazione di Piotr Zielinski potrebbe sbloccarsi a breve. Se invece per Callejon ancora è tutto fermo, le acque si sono mosse per Nikola Maksimovic. Il serbo, poco impiegato con Sarri, ha ritrovato fiducia e minuti con Ancelotti, soprattutto in Champions League quando il suo schieramento da terzino ha scombinato gli attacchi avversari. Il suo contratto scade nel 2021, ma sembrerebbe esserci l’intenzione di proseguire insieme.

Per David Ospina non si tratterà invece di rinnovo, quanto di riscatto. Il colombiano, arrivato con molti dubbi per sopperire all’assenza di Alex Meret, si è invece guadagnato il posto da titolare ai danni di Karnezis. Ancelotti si è convinto nell’affidargli le chiavi della porta azzurra e l’affare con l’Arsenal sembra più che probabile. Acquistato con un prestito oneroso da un milione, sarà obbligatoriamente riscattato alla trentesima presenza con il Napoli, per una cifra di circa 4 milioni. Pochi se si pensa all’apporto del colombiano, diventato anche idolo dei tifosi.