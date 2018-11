Napoli, quante nominations per il Gran Galà del Calcio. Ma Insigne…

Il Gran Galà del Calcio organizzato dall’AIC premierà i migliori atleti dello scorso anno ruolo per ruolo. Ben sei nominations per il Napoli

Lunedì 3 dicembre verranno premiati a Milano i migliori giocatori della passata Serie A in occasione del Gran Galà del Calcio. A scegliere i calciatori ruolo per ruolo saranno una giuria composta da allenatori, arbitri, c.t. ed ex c.t. della nazionale e giornalisti. Grande protagonista il Napoli 17/18, con ben sei nominations: Koulibaly, Jorginho, Allan, Hamsik, Mertens e Sarri come miglior allenatore. Sorprendente l’assenza di Lorenzo Insigne. Questi tutti i giocatori, allenatori e arbitri in lizza per i premi:

Portieri: Gianluigi Buffon, Gianluigi Donnarumma, Samir Handanovic, Alisson Becker

Difensori esterni: Joao Cancelo, Aleksandar Kolarov, Alex Sandro

Difensori centrali: Milan Skriniar, Kostas Manolas, Stefan De Vrij, Kalidou Koulibaly, Giorgio Chiellini

Centrocampisti: Jorginho, Allan Marques Loureiro, Marek Hamsik, Sergej Milinkovic-Savic, Radja Nainggolan, Miralem Pjanic

Attaccanti: Paulo Dybala, Edin Dzeko, Mauro Icardi, Ciro Immobile, Douglas Costa, Dries Mertens

Allenatori: Simone Inzaghi, Massimiliano Allegri, Eusebio Di Francesco, Maurizio Sarri

Arbitri: Daniele Orsato, Gianluca Rocchi, Paolo Silvio Mazzoleni

Giovani Serie B: Sandro Tonali, Marco Varnier, Antonino La Gumina

Calciatrici: Barbara Bonansea, Alia Guagni, Cristiana Girelli