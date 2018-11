Il Napoli ha risposto con una nota ufficiale all’ex calciatore partenopeo De Guzman: «Parole prive di alcun fondamento»

E’ da poco uscita sul sito ufficiale del Napoli una nota di risposta alle accuse di De Guzman nei confronti di Giuntoli e di una probabile loro rissa. Il club partenopeo ha voluto perciò tutelarsi per le sue gravi parole: «La SSC Napoli, preso atto delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. De Guzman all’organo di informazione olandese ‘De Volkstrandt’, precisa che i fatti, per come riferiti dall’atleta trascorsi più di 3 anni dalla loro collocazione temporale, sono destituiti di qualsivoglia fondamento. La SSC Napoli si riserva di tutelare la propria immagine e quella dei propri tesserati nelle competenti sedi, sportive e statuali».