Napoli, dalla Nigeria: «Osimhen out contro il Milan»

Allarme Napoli sulle condizioni di Victor Osimhen, ko con la maglia della Nigeria. L’ex Lille potrebbe saltare la gara col Milan

Napoli preoccupato per le condizioni di Victor Osimhen. Oma Akatugba, amico e giornalista dell’attaccante nigeriano ex Lille, si è soffermato sulle condizioni del giocatore parlando a Radio Marte.

«Da quello che so si è infortunato contro la Sierra Leone ed è venuta fuori la lussazione alla spalla. Dovrebbe stare fermo per qualche settimana e quindi sarà out per il Milan. Sarà poi lo staff del Napoli a doversi occupare del suo recupero».