Napoli, Osimhen: «Stiamo dando la vita per vincere tutto»

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato al Corriere della Sera degli obiettivi della stagione con la maglia azzurra. Le sue dichiarazioni:

«Vogliamo vincere tutto. Stiamo giocando per arrivare a raggiungere ogni nostro obiettivo. La Serie A la meritiamo anche se il cammino è ancora lungo e non possiamo distrarci. Per il resto stiamo dando la vita, siamo a marzo e c’è ancora tanto tempo davanti, ma il nostro obiettivo è vincere tutto».