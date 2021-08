Napoli, chiesto il prestito di Tsimikas. Il Liverpool risponde così...

In casa Napoli è caccia al terzino sinistro. Gli azzurri hanno chiesto il prestito del greco ai reds, ricevendo questa risposta

Il Napoli è sul mercato alla ricerca di un terzino sinistro. L’obiettivo principale è Emerson Palmieri, ma si valutano anche piste alternative come Kostas Tsimikas. Il greco, chiuso al Liverpool dalla concorrenza, sarebbe stato chiesto in prestito dal ds partenopeo Cristiano Giuntoli.

Come riferisce il Corriere dello Sport, dall’Inghilterra sarebbe arrivato un no secco alla proposta, ma il Napoli non si perde d’animo. Giuntoli è infatti pronto a far leva sulla volontà del 25enne di trovare maggior minutaggio.