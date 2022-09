Napoli, rimborso ai tifosi per la sfida con i Rangers

Il Napoli è pronto a rimborsare i tifosi in vista del cambio di data della partita di Champions League contro i Rangers

Dopo il cambio di data della partita di Champions League tra i Rangers e il Napoli a causa della morte della Regina Elisabetta, la UEFA e il club hanno deciso come muoversi con i tifosi partenopei.

La federazione comunica che la trasferta è vietata dal governo UK ai tifosi ospiti e che pertanto il Napoli provvederà al rimborso dei biglietti acquistati con modalità che saranno comunicate successivamente.

La UEFA e il club invitano i propri sostenitori a non recarsi al match in programma, con o senza titolo di accesso, e fa sapere che il settore ospiti sarà chiuso per i sostenitori scozzesi nella partita di ritorno prevista a Napoli il prossimo 26 ottobre.