Napoli, pari amaro e scudetto sempre più lontano: Insigne in lacrime

Il Napoli pareggia e il Maradona resta sempre più un tabù per la squadra di Spalletti, lo scudetto si allontana e Insigne esce in lacrime

Il Napoli continua nel suo tabù al Maradona, anche contro la Roma arriva la beffa in pieno recupero. Lo scudetto si allontana anche nelle parole di Spalletti nel post gara in conferenza stampa. L’ultima chance è il prossimo week dove Inter e Milan giocheranno contro Roma e Lazio, mentre gli azzurri contro l’Empoli.

Al momento però il divario resta con le due milanesi, al netto del recupero da giocare per l’Inter. Le lacrime del capitano, Lorenzo Insigne, sono un altro segnale. Lui che andrà a Toronto a giugno, voleva lasciare la sua città con lo scudetto. Il campionato non è ancora finito, ma il punto in due partite al Maradona non lascia ben sperare. Lo scrive La Nazione.