Napoli Roma, dalla stazione Maradona passa l’ultimo treno

La Serie A imperversa anche nel giorno di Pasquetta: Napoli Roma sfida decisiva per i sogni di Spalletti e Mourinho

Appena il tempo di riposarsi nella domenica di Pasqua che subito la Serie A ci riporta alla realtà, proponendo nel suo menù un Napoli Roma ad altissimo coefficiente di interesse. A chiudere la trentatreesima giornata di campionato ci sarà poi anche la sfida serale tra Atalanta e Hellas Verona, con gli uomini di Gasperini a leccarsi le ferite dopo la sconfitta contro il Lipsia in Europa League.

Ben altro l’umore che invece si respira a Trigoria dopo il poker al Bodo/Glimt e, perché no, il pareggio arraffato dalla Juve contro il Bologna. L’inciampo degli “allegriani” ha aperto scenari impensabili fino a qualche settimana fa, quando Mourinho era sull’orlo della crisi e lo spettro del fallimento ben vivo.

L’entusiasmo con cui la Roma e il suo popolo si stanno approcciando al finale di stagione è ora corroborante per anima e spirito. E dalla stazione Maradona passerà un treno, forse l’ultimo, per agganciare la zona Champions League. Anche in previsione di un calendario complicatissimo tra Inter, Fiorentina e Leicester (due volte) nei prossimi venti giorni.

Ma se la sfida alle pendici del Vesuvio ha il sapore dell’ultima chance per i giallorossi, allo stesso tempo il Napoli ben sa che un altro passo falso casalingo significherebbe addio o quasi alle speranze Scudetto. Dopo lo scivolone contro la Viola, Luciano Spalletti si affida alla soluzione di continuità: battere per la prima volta in carriera lo Special One la più gustosa delle sorprese nell’uovo.