Napoli-Roma, top e flop: Manolas stratosferico, molto bene anche Allan e Fabian Ruiz! Da fischi la prestazione di Rui e di Milik

Napoli-Roma 1-1: ecco i top e flop della sfida del San Paolo, sfida della decima giornata di Serie A.

Napoli-Roma: i promossi

MANOLAS – Provvidenziale nella difesa giallorossa. Il difensore della Roma blocca il tiro di Insigne al 7’ del primo tempo, ma anche quello di Milik al 31’ della prima frazione di gioco. Grazie alle sue chiusure, la Roma evita di prendere gol da una delle squadre più forti del campionato. Semplicemente da applausi. Sarebbe una brutta tegola un suo infortunio. La sua uscita anticipata al 28’ del secondo tempo mette un po’ di paura ai giallorossi.

ALLAN – E’ il centrocampista che, nell’arco di una partita, è capace di recuperare tanti palloni quanti quelli recuperati da una squadra intera. Allan, al 37’ verticalizza benissimo per Insigne che per poco non trova il gol del momentaneo pareggio per 1-1. E’ il miglior centrocampista della serata.

FABIAN RUIZ – Al 7’ del primo tempo semina il panico in area e serve Insigne che tira a botta sicura, ma non riesce ad insaccare grazie all’intervento di Manolas.

Napoli-Roma: i bocciati

MARIO RUI – Gara veramente disastrosa sulla fascia sinistra. Non riesce infatti a controllare nessuno che si addentri da quella parte. Ed è pure capace a farsi rischiare dall’intero San Paolo quando al 50’ prova con destro da fuori area, ma la palla alta finisce alta sopra la traversa.

N’ZONZI – Ci mette fisico e qualità, ma forse troppa supponenza per un giocatore che sembra mettere più forza che testa in campo. I suoi interventi sono duri, e rischiano di esser puniti con più di un cartellino giallo.

MILIK – Brutta gara da parte dell’attaccante polacco che non sfrutta le poche occasioni arrivategli. Da Milik, chiamato a sostituire Mertens nel primo tempo, ci si aspettava decisamente di più. E’ per tale motivo che all’inizio della seconda frazione viene sostituito senza troppi rimpianti.