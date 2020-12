Napoli, Rrahmani e Hysaj negativi all’ultimo tampone

Buone notizie per il Napoli e per Rino Gattuso: Amir Rrahmani e Elseid Hysaj sono risultati negativi all’ultimo tampone effettuato

Buone notizie per il Napoli e per Rino Gattuso. Come riporta il tweet del club azzurro, Amir Rrahmani ed Elseid Hysaj sono risultati negativi all’ultimo tampone effettuato e quindi tornano a disposizione del tecnico per il match contro la Sampdoria.