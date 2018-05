Nell’ottica del Napoli Sarri continua a essere l’allenatore perfetto per gli azzurri, ma il tecnico che vuol fare? Incontro con De Laurentiis e Giuntoli: le ultime news in esclusiva

Maurizio Sarri si è incontrato a Castel Volturno con il Napoli per parlare del suo futuro. Il tecnico ha parlato con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con l’ad Andrea Chiavelli, con il presidente Aurelio De Laurentiis e con il vice presidente Edoardo De Laurentiis in una zona vicina al centro sportivo del Napoli. In previsione della seconda sessione di allenamento di oggi, prevista per le ore 15, Sarri e i dirigenti hanno affrontato il tema della panchina 2018-19. Stando a informazioni raccolte dalla squadra mercato di Calcionews24.com in esclusiva, Aurelio De Laurentiis ha rilanciato per il rinnovo puntando su un ingaggio più alto e sulle ambizioni maggiori del progetto. Il presidente vuole capire se Sarri abbia ancora le motivazioni giuste per il Napoli, ma è sicuro che il toscano sia la prima scelta di ADL e della società.

Come la pensa invece Maurizio Sarri? C’è chi afferma che l’ex di Empoli e Verona non abbia tutte queste offerte come si vociferava fino a pochi giorni fa, ma si tratta ancora un punto interrogativo grande. Il Chelsea lo vuole, si era parlato anche di Monaco, Zenit e Shakhtar per lui, ma ancora non si sarebbe niente di concreto. Il condizionale è più che d’obbligo, in questo momento. Di sicuro c’è solamente il rilancio di De Laurentiis: le alternative a Sarri ci sono e sono importanti (con la pista Ancelotti che nelle ultime ore è diventata qualcosa in più di una suggestione), ma il patron azzurro vuole provare a tenere il tecnico che ha portato in alto il Napoli. Si cerca l’intesa per il quarto anno di Sarri al timone del Napoli. Si attendono novità e indiscrezioni ulteriori in merito.

A cura di Massimiliano Bruno