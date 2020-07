Allo Stadio San Paolo, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Il Napoli soffre contro il Sassuolo, ma al San Paolo vince 2-0. Apre le marcature, nel primo tempo, Hysaj col suo primo gol in carriera in un club. La chiude Allan nei minuti di recupero. Nel mezzo, quattro gol annullati al Sassuolo per fuorigioco.

Sintesi Napoli Sassuolo 2-0 MOVIOLA

90’+6 FISCHIO FINALE

90’+3 GOL ALLAN – Il Napoli chiude i conti con il neo entrato Allan. Mertens serve il brasiliano che dal limite dell’area lascia partire un destro angolatissimo dove Consigli non può nulla.

90′ Sei minuti di recupero

89′ Ultimo cambio Sassuolo – Entra il giovane Manzari, esce Rogerio.

87′ Palo Politano – Hysaj crossa basso dalla sinistra, sul dischetto del rigore arriva Politano che batte Consigli ma trova il palo a sbarrargli la strada.

83′ Doppio cambio Sassuolo – Escono Locatelli e Djuricic, entrano Kyriakopoulos e Haraslin.

79′ Doppio cambio Napoli – Entrano Elmas e Allan, escono Zielinski e Fabian Ruiz.

74′ Ammonito Marlon – Il difensore del Sassuolo viene ammonito per fallo tattico.

73′ Cambio Sassuolo – Traore esce, al suo posto Raspadori.

70′ Ammonito Mertens – Eccesso di foga del belga, che viene ammonito e salterà la partita contro l’Inter.

68′ Ammonito Djuricic – Il serbo atterra Maksimovic, giallo.

67′ Doppio cambio Napoli – Entrano Mertens e Politano, escono Milik e Callejon.

60′ Quarto gol annullato al Sassuolo – Berardi trova il gol su assist di Caputo, ma il Var annulla per la quarta volta per fuorigioco di Caputo che aveva servito l’autore del gol.

59′ Cambio Napoli – Esce Manolas per un problema al petto, al suo posto Maksimovic.

53′ Tiro Berardi – Uno due stretto in area tra Berardi e Caputo, il numero 25 del Sassuolo calcia forte ma centrale.

49′ Terzo gol annullato al Sassuolo – Caputo firma il pareggio, esultanza e palla al centro. Ma al Var correggono ancora e il gol viene annullato per fuorigioco di Berardi a inizio azione.

46′ Cambio Sassuolo – Subito un cambio per i neroverdi. Esce Muldur, che sul finire del primo tempo ha accusato un problema fisico, al suo posto Toljan.

46′ Si riparte!

45’+3 Finisce il primo tempo

45’+1 Tiro Djurici – Insigne sbaglia il retropassaggio, ne approfitta Djuricic che calcia di sinistro da fuori. Ospina è attento e mette in angolo.

42′ Tiro Hysaj – Altra falcata sulla sinistra di Hysaj che riceve palla da Insigne. Il terzino azzurro entra in area e calcia col sinistro, ma Consigli è pronto e para.

38′ Ammonito Berardi – L’esterno del Sassuolo alza troppo il gomito su Lobotka. Cartellino giallo.

36′ Gol annullato al Sassuolo – Traore entra in area dalla sinistra e calcia col piattone. Ospina para, sulla respinta si fionda Djuricic che insacca. Il Var controlla e annulla ancora il gol del serbo per fuorigioco di Traore.

35′ Tiro Callejon – Classica azione del Napoli con Insigne che lancia Callejon, grave errore dello spagnolo che da due passi sbaglia.

30′ Gol annullato Sassuolo – Caputo serve Djuricic nello spazio. Il serbo, faccia a faccia con Ospina, batte il portiere col sinistro ma l’arbitro annulla il gol per fuorigioco del numero 10 del Sassuolo.

23′ Tiro Zielinski – Prosegue il pressing del Napoli. Callejon crossa dalla destra, la difesa del Sassuolo respinge ma fuori area c’è Zielinski. Il polacco calcia di sinistra sfiorando il palo alla sinistra di Consigli.

20′ Tiro Insigne – Zielinski serve in profondità Insigne con una palla perfetta. Il numero 24 azzurro prova ad incrociare, supera Consigli ma il pallone termina a un soffio dal palo.

16′ Koulibaly di testa – Calcio d’angolo di Callejon, Koulibaly stacca di testa ma non inquadra lo specchio della porta.

8′ GOL NAPOLI – Hysaj riceve palla sulla sinistra. L’albanese si accentra e lascia partire un destro rasoterra a fil di palo che batte Consigli.

6′ Tiro Insigne – Il capitano del Napoli duetta con Milik, riceva palla al limite dell’area e calcia alto col destro.

4′ Tiro Djuricic – Il trequartista del Sassuolo parte da centrocampo, supera un avversario con un tunnel e calcia da fuori. Palla alta.

FISCHIO D’INIZIO – Comincia la partita!

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Napoli Sassuolo 2-0: risultato e tabellino

Marcatori: 8′ Hysaj (N), 90’+3 Allan (N)

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas (59′ Maksimovic), Koulibaly, Hysaj; Ruiz (79′ Allan), Lobotka, Zielinski (79′ Elmas); Callejon (67′ Politano), Milik (67′ Mertens), Insigne. A disp. Meret, Malcuit, Demme, Allan, Lozano, Elmas, Luperto, Mertens, Maksimovic, Politano, Ghoulam, Younes.

Allenatore: Gattuso

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (46′ Toljan), Ferrari, Marlon, Rogerio (88′ Manzari); Magnanelli, Locatelli (83′ Kyriakopoulos); Berardi, Djuricic (83′ Haraslin), Traoré (73′ Raspadori); Caputo. A disp. Pegolo, Turati, Peluso, Raspadori, Toljan, Haraslin, Magnani, Piccinini, Ghion, Manzari, Mercati, Kyriakopoulos.

Allenatore: De Zerbi

Ammoniti: Berardi (S), Djuricic (S), Mertens (N), Marlon (S)