Napoli Sassuolo, i voti dei giornali nel day after dell’importante vittoria dei partenopei: ecco i top e i flop

Napoli Sassuolo, i giudizi dei quotidiani dopo la vittoria azzurra: tutti i top e i flop della partita di Serie A

Ecco i Top, Flop e le differenze di voto tra La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport per Napoli-Sassuolo terminata 1-0.

NAPOLI

TOP: Milinkovic-Savic è il migliore per la Gazzetta (7), decisivo con le sue parate. Per il Corriere, il migliore è Lobotka (7), autore del gol vittoria e padrone del centrocampo. Anche Tuttosport premia Lobotka (7) per il gol difficile e importante.

FLOP: Beukema è il peggiore per la Gazzetta (5), in costante difficoltà su Laurienté. Il Corriere dà 5 a Hojlund, giudicato stanco e annullato da Idzes. Tuttosport boccia sia Hojlund che McTominay con un 5, sottolineando la scarsa ispirazione di entrambi.

DIFFERENZE DI VOTO:

Milinkovic-Savic: 7 per la Gazzetta, 6.5 per Corriere e Tuttosport.

McTominay: 6 per Gazzetta e Corriere (che ne apprezzano la gestione e i tiri da fuori), 5 per Tuttosport che lo definisce “spento” e “acceso di rado”.

Spinazzola: 6 per Gazzetta e Corriere (decisivo nell’azione del gol), 5.5 per Tuttosport (pericoloso solo a tratti).

Politano: 5.5 per Gazzetta e Corriere (poco incisivo e infortunato nel finale), 6.5 per Tuttosport (apprezzato per un paio di ottime giocate nonostante il problema fisico).

Conte/Stellini (all.): 6 per Gazzetta e Corriere, 6.5 per Tuttosport che premia la partenza “a tavoletta” che ha indirizzato il match.



SASSUOLO

TOP: Idzes è il migliore per la Gazzetta (7), perfetto nella marcatura su Hojlund. Per il Corriere, il migliore è Lobotka (del Napoli), ma tra i neroverdi spiccano Idzes e Laurienté con 7. Tuttosport elegge Laurienté come migliore (7), definendolo “attivissimo” e spina nel fianco.

FLOP: Vranckx è il peggiore per la Gazzetta (5.5) e per il Corriere (5), colpevole di non aver seguito Lobotka in occasione del gol. Tuttosport dà 5 a Vranckx e anche a Pinamonti, giudicato poco coinvolto e mai pericoloso.

DIFFERENZE DI VOTO:

Pinamonti: 5.5 per la Gazzetta, 6 per il Corriere (apprezzato per il lavoro e l’intraprendenza), 5 per Tuttosport (toccati rari palloni).

Grosso (all.): 6.5 per la Gazzetta (coraggio e gioco apprezzabili), 6 per Corriere e Tuttosport (buona prestazione ma mancata la scintilla per il pari).

