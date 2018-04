Alvino tuona: «Napoli, facciamo come la Juve, assegniamoci lo scudetto da soli» – FOTO

Carlo Alvino, noto giornalista tifoso del Napoli, ha lanciato una particolare proposta alla società di Aurelio De Laurentiis a seguito della sconfitta con la Fiorentina

Con la sconfitta subita in casa della Fiorentina per 3-0, il sogno scudetto del Napoli si complica e non poco: gli azzurri restano a meno quattro punti dalla Juventus con sole altre tre giornate di campionato da giocare. Il titolo, dunque, sembra andare in direzione di Torino, ma tra i supporter azzurri c’è chi non vuole accettare l’esito del campionato, soprattutto dopo le polemiche che hanno fatto seguito a Inter-Juve, match in cui, secondo molti, i bianconeri sarebbero stati favoriti dall’arbitro Orsato. Tra di loro c’è il giornalista-tifoso del Napoli, Carlo Alvino che, tramite il proprio account Twitter, ha lanciato una particolare proposta alla società di Aurelio De Laurentiis.

Queste le sue parole: «Invito il Napoli ad andare contro le regole e ad apporre sulle maglie dell’anno prossimo lo scudetto (indipendentemente dall’esito del campionato) per certificare che siamo noi gli unici veri e soli campioni. D’altronde non sarebbe l’unica società d’Italia ad assegnarsi un titolo». Il riferimento naturalmente è alla Juve, che appone sulla maglia i due scudetti ritirati dopo calciopoli.