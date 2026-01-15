Napoli, scoppia il caso Lang: rabbia per il cambio e futuro in bilico! Cosa succede all’esterno olandese? Quante sirene dall’estero!

Alta tensione all’ombra del Vesuvio all’indomani del pareggio interno contro il Parma. A tenere banco in casa Napoli non è soltanto il risultato deludente, ma un vero e proprio “caso” diplomatico legato a Noa Lang. L’esterno offensivo olandese, arrivato con l’obiettivo di spaccare le partite grazie alla sua tecnica e imprevedibilità, non ha affatto gradito la sostituzione decisa dalla panchina nell’ultimo match. Un gesto di stizza evidente che non è passato inosservato e che alimenta pesanti dubbi sulla sua permanenza: secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Fulham osserva la situazione alla finestra, mentre dalla Turchia arrivano sirene sempre più insistenti. Lang, pur non essendo al momento affascinato dalla destinazione turca, ha l’assoluta urgenza di giocare con continuità per non rischiare di perdere il treno verso il Mondiale con la maglia Orange.

La situazione è monitorata con estrema attenzione dalla dirigenza del club Partenopeo, consapevole che per sbloccare eventuali operazioni in entrata è necessario vendere e fare cassa. Ma i problemi per lo staff tecnico, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non finiscono qui. C’è grande apprensione per le condizioni fisiche di David Neres: il fantasista brasiliano, entrato e poi uscito dal campo, accusa ancora fastidio alla caviglia. Come ammesso dal vice allenatore Cristian Stellini, l’ex Benfica ha provato a giocare sopra il dolore senza però riuscire a incidere. La sua presenza contro il Sassuolo è in forte dubbio, una tegola pesante considerando che le sue sterzate sono l’arma tattica principale contro le difese chiuse.

In vista della prossima sfida ai neroverdi, si prospetta dunque un rimpasto di formazione obbligato. In difesa rientrerà dalla squalifica l’esperto centrale Juan Jesus, mentre sulla corsia mancina Leonardo Spinazzola dovrebbe riprendersi una maglia da titolare a scapito dell’uruguagio Mathias Olivera, apparso in difficoltà e non sfruttato a dovere. Sulla trequarti si rivedrà certamente il jolly macedone Eljif Elmas, rimasto a riposo per oltre un’ora contro i ducali. Resta da capire chi lo affiancherà: Matteo Politano appare in pole position, ma molto dipenderà proprio dall’evoluzione del malumore di Lang e dal difficile recupero di Neres.

