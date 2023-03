Napoli, Spalletti: «Lazio difesa bene, noi oggi con poca qualità»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo il ko con la Lazio.

NAPOLI MENO QUALITATIVO – «E’ la sintesi di tutto. Abbiamo palleggiato in maniera più sporca, forzando le uscite laterali dove loro ci lasciavano la possibilità di linee di gioco. Ma dopo averlo fatto 3 o 4 volte c’era la possibilità di andare in mezzo, invece siamo stati poco pazienti».

TENTATIVI – «Abbiamo tentato di rifare le stesse cose con più qualità. Abbiamo chiamato i centrocampisti intorno al centrale che si liberava per chiamare palla, da lì si poteva poi andare a giocare nella trequarti. Nella ripresa ci è riuscito meglio, la ripresa è stata corretta ma potevamo fare qualcosa di più. Quando loro abbassavano gli esterni sulla linea dei terzini c’era la possibilità di fare giocate oltre la linea difensiva, giocate di prima per andare sulla punta esterna e roba del genere. Ci è mancata però la qualità nel palleggio e nello scalare nelle posizioni per puntare la difesa».

LAZIO BASSA – «Me l’aspettavo così. Hanno il loro modo di giocare, sono molto compatti, un blocco di squadra. Andati oltre la metà campo a giocare c’era la possibilità di andare dietro la linea difensiva ma abbiamo scelto la maniera peggiore. Però ho visto disponibilità e applicazione, quelle sono le cose fondamentali. Nessuna presunzione, c’era voglia di fare la partita. La Lazio si è difesa bene ed è stata fortunata nell’episodio della parata e traversa. Sul gol di Vecino c’è stata una respinta pericolosa. Gli si fanno i complimenti a Vecino, gli si dice bravo».

TRADIMENTO VECINO – «Ma no, ognuno deve fare il meglio che può. Il rapporto precedente non deve intaccare la voglia di portare a casa punti».

RAMMARICO – «Per quanto visto nell’atteggiamento, nella ricerca, è stata una gara storta e un po’ sfortunata. Si va a riprendere il lavoro in modo corretto, abbiamo cercato di fare la partita. Dovevamo avere più qualità e senza andare a giocare nel primo tempo non siamo riusciti».