Napoli, Spalletti: «Test importante con l’Ascoli. Insigne idolo dei tifosi»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato al termine dell’amichevole contro l’Ascoli. Le sue dichiarazioni.

PRESTAZIONE – «È stato un test importante perché abbiamo dato l’opportunità di giocare un’ora ai nostri campioni reduci dall’Europeo. È stato bello rivedere Meret, Di Lorenzo, Fabian Ruiz e Insigne in campo. Ovviamente devono lavorare perché c’è da rimetterli allo stesso livello di condizione del resto del gruppo. Ma oggi hanno fatto già vedere il loro valore. Per il resto sono soddisfatto certo bisogna aumentare la velocità, la trasmissione di palla, ma oggi c’era anche molto caldo che ha rallentato la manovra. L’idea di squadra si è vista anche oggi. I ragazzi hanno avuto equilibrio, non hanno rischiato quasi nulla e sono sempre stati concentrati».

INSIGNE – «Per noi Lorenzo è un riferimento importante, è il capitano ed è un giocatore che ha avuto questo dono sin da bambino del talento e della capacità di leggere prima il gioco. È l’idolo dei tifosi e questo la dice lunga».