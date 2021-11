Napoli, Spalletti: «Vittoria indelebile contro la Lazio. Su Mertens...»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Lazio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «Vittoria indelebile. Siamo stati impeccabili sulle scelte da fare e dove far circolare la palla, la Lazio ha fatto fatica a trovarla con le sue aggressioni. L’avessero fatto a volte, sarebbe cominciata una partita differente. Invece stasera tanta roba».

MERTENS – «È sbagliato e riduttivo esaltare solo lui, tutta la squadra ha fatto una grande partita, Zielinski ha ritrovato la sua qualità, difficile trovare uno oggi che non abbia fatto una partita di qualità».

MENTALITÀ – «I calciatori volevano stare in campo per godersela la più possibile. Non accettiamo la mediocrità, avendo paura dei risultati di altri, dobbiamo godercela dal primo minuto. Dobbiamo provare a fare quello che sappiamo fare poi può capitare anche di perdere ma senza perdere le nostre convinzioni».

TIFOSI – «Fino ad ora non sapevamo quasi dove eravamo, oggi abbiamo ritrovato i nostri tifosi. La vera vittoria è dare la felicità a chi è sentimentale come i napoletani».