Napoli-Stella Rossa streaming e probabili formazioni: dove vederla

Napoli-Stella-Rossa streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere la partita valida per la 5ª giornata della Champions League 2018/2019

Per la quinta giornata della UEFA Champions League 2018/2019, si sfidano Napoli e Stella Rossa mercoledì 28 novembre allo stadio «San Paolo» alle ore 21.00. Partita chiave per i campani in vista degli ottavi. La squadra di mister Ancelotti per qualificarsi dovrebbe battere la Stella Rossa, sperando che il PSG non batta il Liverpool. In tal caso gli azzurri salirebbero a quota 9 classifica ed avrebbero un miglior risultato nei confronti del Paris Saint Germain avendo segnato 2 gol in Francia a fronte del gol subito a Napoli.

Napoli-Stella Rossa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky in diretta sui canali 204 e 253 per quanto riguarda la piattaforma satellitare, mentre sul digitale terrestre il canale dedicato tra quelli della pay-tv sarà il 384. Inoltre diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita.

Napoli-Stella Rossa

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: mercoledì 28 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in streaming: Sky

Stadio: San Paolo (Napoli)

Arbitro: Manzano (Spagna)

Napoli-Stella Rossa probabili formazioni

QUI NAPOLI – Carlo Ancelotti opterà per un 4-3-3 che vede Ospina tra i pali con davanti a sè la linea difensiva composta da Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui. Trio di centrocampo con Allan, Hamsik e Zielinski, tridente offensivo composto da Callejon, Mertens ed Insigne.

QUI BELGRADO – Mister Milojevic nel suo 4-2-3-1 mette Stojkovic, Savic, Degenek e Rodic davanti al portiere Borjan. Coppia di mediani Krstcic-Jovancic con in aggiunta El Fardou, Srnic e Marin sulla trequarti a supportare l’unica punta Pavkov.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Ancelotti.

PROBABILE FORMAZIONE STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Krstcic, Jovancic; El Fardou, Srnic, Marin; Pavkov. All. Milojevic.