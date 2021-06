Napoli, summit di mercato: decisi i calciatori che saranno venduti

Il Napoli ha stabilito i nomi dei calciatori che dovranno essere ceduti in estate per fare cassa: si tratta di Ounas, Ospina, Koulibaly e Fabian Ruiz

Il Napoli si è riunito ieri in un summit di mercato per stabilire i nomi dei calciatori che saranno ceduti in estate per fare cassa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono loro gli indiziati a lasciare la maglia azzurra: Adam Ounas, David Ospina, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz.